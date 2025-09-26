Счёт идёт на месяцы: ООН бьёт тревогу по ядерному разоружению

1:12 Your browser does not support the audio element. Мир

Организация Объединенных Наций выступает за сохранение ключевых международных актов в сфере контроля над вооружениями, независимо от их дальнейшей судьбы.

Фото: commons.wikimedia.org by xlibber, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ООН

Об этом сообщил РИА Новости представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на запрос российского агентства.

В понедельник на встрече с ключевыми фигурами Совета безопасности страны глава государства Владимир Путин напомнил, что договор СНВ-3 подойдет к концу 5 февраля 2026 года. Это приведет к полному свертыванию единственного глобального пакта, регулирующего арсеналы стратегических носителей и боеголовок. По словам лидера, такой шаг ударит и по режиму нераспространения атомных технологий, ослабив глобальную стабильность.

Тем не менее, Москва намерена после указанной даты добровольно соблюдать лимиты соглашения еще год. Решение о дальнейшем курсе по таким мерам будет зависеть от оценки текущей геополитики, пояснил президент.

Он подчеркнул, что подобные инициативы окупятся только при симметричном отклике со стороны Вашингтона, иначе они потеряют смысл.