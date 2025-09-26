Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:12
Мир

Организация Объединенных Наций выступает за сохранение ключевых международных актов в сфере контроля над вооружениями, независимо от их дальнейшей судьбы.

ООН
Фото: commons.wikimedia.org by xlibber, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ООН

Об этом сообщил РИА Новости представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на запрос российского агентства.

В понедельник на встрече с ключевыми фигурами Совета безопасности страны глава государства Владимир Путин напомнил, что договор СНВ-3 подойдет к концу 5 февраля 2026 года. Это приведет к полному свертыванию единственного глобального пакта, регулирующего арсеналы стратегических носителей и боеголовок. По словам лидера, такой шаг ударит и по режиму нераспространения атомных технологий, ослабив глобальную стабильность.

Тем не менее, Москва намерена после указанной даты добровольно соблюдать лимиты соглашения еще год. Решение о дальнейшем курсе по таким мерам будет зависеть от оценки текущей геополитики, пояснил президент.

Он подчеркнул, что подобные инициативы окупятся только при симметричном отклике со стороны Вашингтона, иначе они потеряют смысл.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
