ООН бьёт тревогу: организация хочет спасти Россию и США от ядерной войны

Высокопоставленный чиновник аппарата генерального секретаря ООН Эрл Кортни Рэттрей в пятницу обратился к Вашингтону и Москве с настоятельной просьбой начать диалог о дальнейшей демилитаризации ядерных запасов.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN

Это прозвучало на фоне инициативы российского лидера Владимира Путина по однолетнему продлению рамок Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после истечения срока в феврале 2026 года.

Путин ранее подчеркнул, что такие жесты взаимны и принесут пользу лишь при ответных шагах со стороны американцев. В тот же день представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Дональд Трамп внимательно изучил идею и намерен сам прокомментировать ее в ближайшее время.

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва с нетерпением ожидает официального отклика от Соединенных Штатов.

Рэттрей, выступая на форуме по всеобъемлющему запрету ядерных взрывов, уточнил, что подобные инициативы сами по себе не приведут к миру без атомного оружия, но без них человечество рискует оставить свое завтра в заложниках у постоянной тревоги и безмолвия.