Запад молчит, а Россия требует правды: США что-то скрывают о Северных потоках

Официальный представитель российского внешнеполитического министерства Мария Захарова в беседе с РИА Новости отметила, что ключевые аспекты, касающиеся возможного участия США, Великобритании и других членов альянса в диверсии на газопроводах "Северный поток", по-прежнему висят в воздухе без каких-либо разъяснений.

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мария Захарова

Она подчеркнула, что именно поэтому Москва требует тщательного, объективного и всеобъемлющего анализа этого скандального инцидента. Без такого подхода правда о случившемся рискует остаться в тени, что только усугубит напряженность в международных отношениях…