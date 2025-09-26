Официальный представитель российского внешнеполитического министерства Мария Захарова в беседе с РИА Новости отметила, что ключевые аспекты, касающиеся возможного участия США, Великобритании и других членов альянса в диверсии на газопроводах "Северный поток", по-прежнему висят в воздухе без каких-либо разъяснений.
Она подчеркнула, что именно поэтому Москва требует тщательного, объективного и всеобъемлющего анализа этого скандального инцидента. Без такого подхода правда о случившемся рискует остаться в тени, что только усугубит напряженность в международных отношениях…
