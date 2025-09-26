Лукашенко взорвал всех: почему он назвал Трампа идеальным президентом

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил восхищение подходом Дональда Трампа к глобальным вопросам, отметив его последовательную ориентацию на деэскалацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

В эфире местного телеканала "Первый информационный" он пояснил, что американец сумел завершить несколько очагов напряженности — от шести до семи — и это определяет суть его дипломатического курса.

Говоря о том, почему Трампа можно назвать бунтарем в лучшем смысле, Лукашенко описал его манеру: комбинацию интенсивного давления с тактическими отступлениями, иногда с прямым прорывом. Белорусский президент добавил, что сам следует похожему стилю и даже шутливо отсылает к себе как к трамписту.

В то же время он подчеркнул, что и глава российского государства испытывает симпатию к Трампу, учитывая непростые обстоятельства вокруг него. Недавний инцидент с убийством влиятельного приверженца американца стал четким сигналом, который Трамп воспринял и учел в своих шагах.

Поэтому, по совету Лукашенко, не стоит эмоционально реагировать на каждое его слово — ближайшие события сами прояснят картину, особенно в контексте украинского разрешения.