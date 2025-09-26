Северные потоки — дело века: Россия заставит Запад ответить за теракт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:02
Мир

Москва готова эскалировать конфликт в международную инстанцию, если Берлин, Стокгольм, Копенгаген и Берн проигнорируют предложение о внесудебном разрешении по саботажу на газопроводах "Северный поток".

Мария Захарова
Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Захарова

Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель российского внешнеполитического министерства Мария Захарова.

Она пояснила, что отечественные власти уже направили официальные требования к указанным государствам, опираясь на глобальные соглашения о противодействии взрывным актам 1997 года и о пресечении поддержки экстремизма 1999 года. На данный момент процесс находится на этапе предварительных переговоров, который обязателен по нормам этих документов.

В случае неудачи российская сторона планирует перенести разбирательство в судебную сферу, подав иск в Международный суд ООН из-за невыполнения участниками их договорных обязательств.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
