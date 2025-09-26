Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
2026 год — конец эпохи: Америка покидает Ирак
Лидер по вылову: как моллюск рапана превращает Азовское море в свою вотчину
Секрет ресторанного картофельного пюре — этот шаг перед варкой сохраняет магию вкуса и цвета
Как военный проект превратился в символ роскоши: биография легендарного автомобиля
Украина на пороге бездны: заявление Зеленского назвали тупым на Западе
Запад попался в ловушку молчания: Россия раскрывает правду о терактах
Меня поразило: Цискаридзе рассказал, почему Тигран Кеосаян ему снился после визита в больницу к режиссёру
Пачка лапши решает проблему крыс: народный метод оказался беспощаднее профессиональной химии
Счёт идёт на месяцы: ООН бьёт тревогу по ядерному разоружению

Европа сошла с ума: Запад сделал заявление об умственных способностях ЕС

1:18
Мир

Американское издание The American Conservative подвергает критике рациональность европейских политиков, которые настойчиво отмахиваются от аргументов Москвы в спорах о защите украинских рубежей.

Флаг ЕС и США
Фото: flickr.com by willehardGD, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС и США

По мнению автора статьи, такая позиция граничит с иррациональностью и ставит под вопрос не только добросовестность, но и трезвость ума руководителей.

Это замечание последовало за словами президента Финляндии Александра Стубба, который в беседе с The Guardian пояснил, что предлагаемые меры по обеспечению стабильности для Киева активизируются лишь после договоренностей между сторонами. При этом, по его убеждению, российская сторона не сможет наложить запрет на их структуру.

Эксперт подчеркивает, что подобные тезисы часто звучат в коридорах Брюсселя и столицах Западной Европы, и если они отражают реальные взгляды, то поводов для беспокойства хватает.

В российском дипломатическом корпусе неоднократно акцентировали: любое развитие событий с вводом подразделений из альянса на украинскую землю абсолютно недопустимо для Москвы. А высказывания о таком сценарии из Лондона и других европейских центров расценивают как провокацию, способствующую затяжке противостояния.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Наука и техника
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Наука и техника
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Последние материалы
Запад молчит, а Россия требует правды: США что-то скрывают о Северных потоках
Лукашенко взорвал всех: почему он назвал Трампа идеальным президентом
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя
Северные потоки — дело века: Россия заставит Запад ответить за теракт
Европа сошла с ума: Запад сделал заявление об умственных способностях ЕС
Кузнецов — пешка в чужой игре: Россия раскрывает карты Северных потоков
Северный поток под прицелом: Россия требует от Европы правды о теракте
Пещеры Налларбора открыли тайну: мумифицированное насекомое застыло во времени
Каре устарело, пикси больше не спасает: вот прическа, которая реально омолаживает
ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.