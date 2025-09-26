Европа сошла с ума: Запад сделал заявление об умственных способностях ЕС

Американское издание The American Conservative подвергает критике рациональность европейских политиков, которые настойчиво отмахиваются от аргументов Москвы в спорах о защите украинских рубежей.

Фото: flickr.com by willehardGD, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС и США

По мнению автора статьи, такая позиция граничит с иррациональностью и ставит под вопрос не только добросовестность, но и трезвость ума руководителей.

Это замечание последовало за словами президента Финляндии Александра Стубба, который в беседе с The Guardian пояснил, что предлагаемые меры по обеспечению стабильности для Киева активизируются лишь после договоренностей между сторонами. При этом, по его убеждению, российская сторона не сможет наложить запрет на их структуру.

Эксперт подчеркивает, что подобные тезисы часто звучат в коридорах Брюсселя и столицах Западной Европы, и если они отражают реальные взгляды, то поводов для беспокойства хватает.

В российском дипломатическом корпусе неоднократно акцентировали: любое развитие событий с вводом подразделений из альянса на украинскую землю абсолютно недопустимо для Москвы. А высказывания о таком сценарии из Лондона и других европейских центров расценивают как провокацию, способствующую затяжке противостояния.