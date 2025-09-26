Кузнецов — пешка в чужой игре: Россия раскрывает карты Северных потоков

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в разговоре с РИА Новости рассказала, что Москва внимательно мониторит положение дел вокруг украинца Сергея Кузнецова, которого обвиняют в участии в диверсии на магистралях "Северный поток".

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Захарова

Власти предпринимают все требуемые формальные действия для уточнения обстоятельств.

Вместе с тем она подчеркнула, что лихорадочные старания европейских и американских лидеров внушить общественности идею о полной вине Киева в этом саботаже выглядят сомнительно и дают повод для серьезных размышлений.