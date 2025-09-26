Северный поток под прицелом: Россия требует от Европы правды о теракте

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в беседе с РИА Новости отметила, что Москва упорно добивается содействия от властей Дании, Германии и иных вовлеченных стран в деле о подрыве газопроводов "Северный поток".
По ее словам, отечественные следователи и дипломаты не раз подавали, и по сей день подают, формальные обращения о юридической поддержке для всестороннего разбора инцидента. Такие инициативы изначально учитывают любые свежие данные, которые могли бы помочь выявить организаторов и исполнителей диверсии.
