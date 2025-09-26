Запад создал монстра: Малофеев раскрыл правду о 9/11 и Украине

Известный российский медиаменеджер Константин Малофеев предостерегает, что действия западных держав в создании киевского руководства еще дадут о себе знать. Материал был опубликован на ресурсах "Царьграда".

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

По его мнению, это лишь звено в цепи ошибок, которые Соединенные Штаты и их союзники повторяют десятилетиями.

Недавно американский ведущий Такер Карлсон поделился сенсационными деталями о событиях 11 сентября в Нью-Йорке. Он рассказал, что двое предполагаемых исполнителей теракта якобы работали на ЦРУ, чтобы проникнуть в структуру "Аль-Каиды"*. Кроме того, глава разведки Джон Бреннан якобы сам курировал процесс выдачи виз боевикам через консульство в Саудовской Аравии. Но план дал сбой.

В своем Telegram-канале Малофеев отметил, что расследование могло наткнуться на следы самих организаторов, поэтому подобные детали отсутствуют в официальных документах.

Однако они кажутся правдоподобными, поскольку напоминают прошлые промахи. По его словам, "Талибан" и "Аль-Каида"* возникли благодаря помощи США исламистам в борьбе с советскими силами в Афганистане. Аналогично, ИГИЛ* появился на фоне разрушения Ирака и вмешательства в сирийские дела, а "Арабская весна" обернулась серией неконтролируемых переворотов, спровоцированных с Запада.

Та же схема, считает Малофеев, легла в основу формирования нынешнего украинского государства при участии Вашингтона и Брюсселя. Эта затея, по его убеждению, тоже вернется бумерангом к своим инициаторам. В разведке США, добавил он, ощущается явный некомплект стратегического мышления — уроки истории остаются невостребованными.

* Включены в список террористических организаций