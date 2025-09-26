Призрак прошлого: британский политик собирается править сектором Газа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Бывший глава британского правительства Тони Блэр, давно исчезнувший из фокуса мировой политики, неожиданно проявляет амбиции на новой арене. Материал об этом публикует "Царьград". 

После завершения израильской кампании в секторе Газа он претендует на роль лидера в восстановлении порядка там.

Его аналитический фонд, известный как Институт Тони Блэра, совместно с американскими партнерами готовит стратегию урегулирования. Она включает формирование временного международного механизма для контроля над регионом, где ключевую позицию займет сам Блэр.

Согласно материалам авторитетного издания, этот орган будет функционировать как верховный политический и правовой центр на пять лет, с обязательным одобрением от ООН.

В случае успеха 72-летний политик войдет в состав управляющего комитета из семи человек, плюс под его началом создадут секретариат из 25 специалистов.

Инсайдеры отмечают, что Блэр искренне намерен посвятить силы этому делу и стремится к скорейшему прекращению конфликта. Однако на Ближнем Востоке инициатива встречает скепсис: воспоминания о его роли в поддержке американской интервенции в Ирак все еще свежи.

С 2007 года, когда Блэр покинул пост премьера, он не занимал заметных международных ролей, но теперь, похоже, готов вернуться в центр событий.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
