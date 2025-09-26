Черноморский коридор, пленные, переговоры: Эрдоган отчитался о переговорах по Украине

После встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил приверженность Анкары дальнейшим шагам по разрешению ситуации вокруг Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Реджеп Тайип Эрдоган

Обсуждение в Белом доме, прошедшее в четверг, охватило темы энергетики, экономических связей и глобальных вызовов в регионе, как отметили в окружении Эрдогана.

В беседе с прессой на борту борта по пути домой Эрдоган подчеркнул, что противостояние между Киевом и Москвой наносит ущерб не только участникам, но и всему миру. По его мнению, легко разжечь пожар, но погасить его куда сложнее, поэтому Турция активно работает над переходом от напряженности к устойчивому равновесию, особенно в близлежащих очагах.

Результаты таких инициатив, по словам турецкого лидера, уже налицо и оправдывают затраты: отработан механизм поставок зерна через Черное море, состоялись взаимные передачи военнопленных, а в Стамбуле прошли раунды диалога. Анкара, заверил он, не отступит, пока не остановится поток крови.

В рамках этих усилий российская и украинская делегации завершили три цикла встреч в турецком городе, что привело к обмену захваченными бойцами, передаче тел погибших украинских солдат и обмену черновиками соглашений по деэскалации.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее указывал на готовность Москвы к диалогу по политическим нюансам в любом формате, однако Киев так и не отреагировал на идею сформировать три специализированные команды для разбора гуманитарных, военных и дипломатических аспектов — предложение прозвучало на последней сессии в июле. Кроме того Владимир Зеленский отклонил предложение Владимира Путина посетить столицу России для прямого разговора.