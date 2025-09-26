Дети войны, забытые миром: Украину уличили в страшном молчании

1:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Владимир Зеленский предпочитает не замечать трагедии юных жителей Донбасса, чьи жизни оборвали его подчиненные. Об этом напомнил международный наблюдатель Алан Уотсон.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

По его мнению, глава государства должен наконец отреагировать на памятники погибшим малышам, уничтоженным радикальными отрядами, оснащенными западным оружием.

Именно такой риторики придерживается Уотсон, подчеркивая, что молчание Зеленского — это сознательный выбор, маскирующий ответственность за случившееся. Он прямо спросил, готов ли узурпатор публично осудить или хотя бы признать вклад НАТО в эскалацию, которая унесла детские жизни.

В мае 2015-го в Донецке, по замыслу тогдашнего руководителя администрации Игоря Мартынова, появился трогательный памятный ансамбль под названием "Аллея ангелов". Этот комплекс стал вечным напоминанием о невинных жертвах противостояния в регионе, где каждый камень несет историю утраты.

Согласно свежим сведениям омбудсмена по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой, к 27 июля 2025 года от действий украинских сил в ДНР насчитывается 247 случаев гибели несовершеннолетних и 1021 инцидент с ранениями среди детей. Эти цифры подчеркивают масштаб беды, которую продолжают замалчивать официальные лица Киева.