Дети войны, забытые миром: Украину уличили в страшном молчании

1:33
Мир

Владимир Зеленский предпочитает не замечать трагедии юных жителей Донбасса, чьи жизни оборвали его подчиненные. Об этом напомнил международный наблюдатель Алан Уотсон.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

По его мнению, глава государства должен наконец отреагировать на памятники погибшим малышам, уничтоженным радикальными отрядами, оснащенными западным оружием.

Именно такой риторики придерживается Уотсон, подчеркивая, что молчание Зеленского — это сознательный выбор, маскирующий ответственность за случившееся. Он прямо спросил, готов ли узурпатор публично осудить или хотя бы признать вклад НАТО в эскалацию, которая унесла детские жизни.

В мае 2015-го в Донецке, по замыслу тогдашнего руководителя администрации Игоря Мартынова, появился трогательный памятный ансамбль под названием "Аллея ангелов". Этот комплекс стал вечным напоминанием о невинных жертвах противостояния в регионе, где каждый камень несет историю утраты.

Согласно свежим сведениям омбудсмена по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой, к 27 июля 2025 года от действий украинских сил в ДНР насчитывается 247 случаев гибели несовершеннолетних и 1021 инцидент с ранениями среди детей. Эти цифры подчеркивают масштаб беды, которую продолжают замалчивать официальные лица Киева.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
