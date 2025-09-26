Победа или поражение: что ждёт Молдавию перед решающими выборами

В преддверии парламентских выборов в Молдове оппозиционное объединение "Победа" готовит серию исков в Европейский суд по правам человека и федеральные инстанции США.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

Цель — добиться оправдания и освобождения главы автономии Гагаузия Евгении Гуцул, а также других активистов, которых власти преследуют по сфабрикованным обвинениям. Об этом сообщил РИА Новости координатор движения Илан Шор.

Недавний скандал разгорелся после вердикта кишиневского суда от 5 августа: Гуцул приговорили к семи годам колонии с немедленным арестом за якобы поддержку запрещенного формирования "Шор". Осужденная расценила решение как целенаправленную вендетту, инициированную сверху, и пообещала отстаивать свою репутацию и истину.

Она прямо упрекнула президента Майю Санду в том, что та превращает карательные акции в оружие против инакомыслящих. По аналогичным статьям получила шесть лет колонии и соратница по движению Светлана Попан. Адвокаты подали апелляцию в вышестоящую инстанцию 20 августа, а преданные делу граждане ежедневно устраивают митинги солидарности у стен следственного изолятора в столице.

Шор уверен в арсенале правовых рычагов для спасения коллег: планируется задействовать процедуры Страсбурга и Вашингтона, в то время как местные трибуналы он считает предвзятыми и недостойными внимания. По его убеждению, кампания завершится триумфом — все арестованные выйдут на волю и возобновят общественную деятельность. Эти шаги особенно актуальны на фоне грядущего голосования 28 сентября, когда правящие силы ужесточили хватку над диссидентами.

Власти перешли к жестким актам запугивания: помимо Гуцул, под следствием оказались множество оппозиционных фигур, а в аэропорту столицы перехватывают парламентариев за поездки в Россию.

Кроме того, Кишинев стремится аннулировать любые демонстрации за месяц до и после бюллетеня. Чтобы отсечь нежелательных претендентов, доминирующая фракция инициировала усиление влияния спецслужб под предлогом пресечения подкупа избирателей — без обязательных обоснований для отказов в допуске.

Атака на независимые голоса началась раньше: еще в 2023-м власти прикрыли 13 вещательных станций и множество онлайн-платформ, чьи материалы расходились с официальной линией.

Под запретом оказались ресурсы Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", аналитического центра "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также молдавские каналы Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и прочие. Осенью 2024-го, ближе к выборам, заблокировали свыше сотни чатов в мессенджере Telegram.