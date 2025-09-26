Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый транзитный узел? Китай увеличил импорт у Индонезии втрое
Бизнес в тисках: как санкции изменили российские компании
Килограммы сладких яблок или пустая ветка: все решает одна сентябрьская привычка
Маникюр под грохот лап: что делать, если собака превращает стрижку когтей в битву за выживание
Йога после 40: простые позы, которые стирают усталость и возвращают гибкость телу
Термиты против нежелательного грибка: какой лайфхак используют насекомые для чистоты своих ферм
Всё решение уже на кухне: дешёвые продукты чистят ванную лучше бытовой химии
Маркировка обманщиков: Госдума готовит удар по производителям еды
Дети войны, забытые миром: Украину уличили в страшном молчании

Победа или поражение: что ждёт Молдавию перед решающими выборами

3:10
Мир

В преддверии парламентских выборов в Молдове оппозиционное объединение "Победа" готовит серию исков в Европейский суд по правам человека и федеральные инстанции США.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Цель — добиться оправдания и освобождения главы автономии Гагаузия Евгении Гуцул, а также других активистов, которых власти преследуют по сфабрикованным обвинениям. Об этом сообщил РИА Новости координатор движения Илан Шор.

Недавний скандал разгорелся после вердикта кишиневского суда от 5 августа: Гуцул приговорили к семи годам колонии с немедленным арестом за якобы поддержку запрещенного формирования "Шор". Осужденная расценила решение как целенаправленную вендетту, инициированную сверху, и пообещала отстаивать свою репутацию и истину.

Она прямо упрекнула президента Майю Санду в том, что та превращает карательные акции в оружие против инакомыслящих. По аналогичным статьям получила шесть лет колонии и соратница по движению Светлана Попан. Адвокаты подали апелляцию в вышестоящую инстанцию 20 августа, а преданные делу граждане ежедневно устраивают митинги солидарности у стен следственного изолятора в столице.

Шор уверен в арсенале правовых рычагов для спасения коллег: планируется задействовать процедуры Страсбурга и Вашингтона, в то время как местные трибуналы он считает предвзятыми и недостойными внимания. По его убеждению, кампания завершится триумфом — все арестованные выйдут на волю и возобновят общественную деятельность. Эти шаги особенно актуальны на фоне грядущего голосования 28 сентября, когда правящие силы ужесточили хватку над диссидентами.

Власти перешли к жестким актам запугивания: помимо Гуцул, под следствием оказались множество оппозиционных фигур, а в аэропорту столицы перехватывают парламентариев за поездки в Россию.

Кроме того, Кишинев стремится аннулировать любые демонстрации за месяц до и после бюллетеня. Чтобы отсечь нежелательных претендентов, доминирующая фракция инициировала усиление влияния спецслужб под предлогом пресечения подкупа избирателей — без обязательных обоснований для отказов в допуске.

Атака на независимые голоса началась раньше: еще в 2023-м власти прикрыли 13 вещательных станций и множество онлайн-платформ, чьи материалы расходились с официальной линией.

Под запретом оказались ресурсы Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", аналитического центра "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также молдавские каналы Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и прочие. Осенью 2024-го, ближе к выборам, заблокировали свыше сотни чатов в мессенджере Telegram.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Экономика и бизнес
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
Последние материалы
Всё решение уже на кухне: дешёвые продукты чистят ванную лучше бытовой химии
Маркировка обманщиков: Госдума готовит удар по производителям еды
Дети войны, забытые миром: Украину уличили в страшном молчании
Пять пород, с которыми спокойнее жить: простые в уходе и без лишней суеты
Снаряды-призраки: Запад скрывает своё лицо в конфликте на Украине
Победа или поражение: что ждёт Молдавию перед решающими выборами
Опавшие листья скрывают тайную угрозу: фотосессия превращается в рискованный шаг
Круизы, йога и отели: как индустрия подстраивается под соло-туристов
Ошибка на сто тысяч: эти атмосферные моторы превращают машину в головную боль
Секрет стройности раскрыт: этот десерт с коллагеном и греческим йогуртом творит чудеса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.