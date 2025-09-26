Никто не выше закона: Патель объявил войну коррупционерам в рядах госведмоств

В Вашингтоне набирает обороты скандал, где бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми оказался в центре обвинений.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди и нынешний руководитель ФБР Кэш Патель выступили с жесткими заявлениями, подчеркивая принцип равенства для всех, независимо от статуса.

Бонди отметила, что свежее обвинительное заключение демонстрирует твердую позицию Минюста: те, кто превышает полномочия или обманывает общественность, понесут ответственность. Она заверила, что расследование будет опираться исключительно на доказательства, без компромиссов.

Патель, в свою очередь, в аналогичном посте указал на прогресс в работе ведомства по укреплению прозрачности. По его словам, подотчетность коснется каждого, особенно тех, кто занимает высокие посты, — никто не сможет укрыться за своим положением.