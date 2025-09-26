Польша открыла границу, но предупредила: уезжайте из Белоруссии немедленно

В Минске польская дипмиссия выпустила срочное предупреждение для своих соотечественников: те, кто сейчас в Беларуси, должны как можно скорее уехать, используя любые доступные варианты — от коммерческих рейсов до личного транспорта.

Фото: flickr.com by Михал Осменда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Государственные флаги Польши и ЕС

Кроме того, Варшава настоятельно советует воздержаться от новых поездок в эту страну, ссылаясь на сохраняющиеся риски.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как польские власти восстановили пропускной режим на границе, заблокированной с 12 сентября. Премьер Дональд Туск ранее объяснил закрытие необходимостью охраны национальной безопасности, связав его с запуском маневров "Запад-2025" под эгидой России и Беларуси. Учения, растянувшиеся с 12 по 16 сентября, стали катализатором напряжения.

Во вторник Туск объявил на совещании правительства о возобновлении движения через рубеж в полночь со среды на четверг. Он указал, что решение обусловлено завершением военных тренировок, а также заботой о бизнесе местных перевозчиков. При этом лидер подчеркнул: в случае необходимости граница может снова встать на замок.

Министр внутренних дел Марчин Кервиньский оперативно оформил соответствующий указ. С 1:00 по московскому времени 25 сентября легковушки пошли через "Тересполь — Брест", фуры — через "Кукурыки — Козловичи", а грузовые составы — через "Кузница-Белостокская — Гродно", "Семянувка — Свислочь" и "Тересполь — Брест".