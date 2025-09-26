Глобальная ловушка: пошлины Трампа обрушат рынок большегрузного транспорта

Американский лидер Дональд Трамп сделал громкое заявление в своей соцсети Truth Social, намекая на скорый протекционистский удар по зарубежным поставщикам.
Он анонсировал введение значительного тарифа, чтобы оградить отечественные предприятия от несправедливого давления извне.
По его словам, с начала октября 2025 года все крупногабаритные транспортные средства, собранные за пределами США, столкнутся с 25-процентной надбавкой. Это мера, по убеждению Трампа, укрепит позиции местных производителей, борющихся с демпингом и агрессивным натиском конкурентов. Такой шаг может радикально изменить ландшафт автомобильного рынка, где импорт давно диктует условия.
Эксперты уже прогнозируют цепную реакцию: рост цен на логистику, переориентацию цепочек поставок и, возможно, торговые ответы от партнеров. Трамп подчеркивает патриотический акцент — приоритет родным фабрикам, которые создают рабочие места и обеспечивают экономический суверенитет.
