Глобальная ловушка: пошлины Трампа обрушат рынок большегрузного транспорта

Мир

Американский лидер Дональд Трамп сделал громкое заявление в своей соцсети Truth Social, намекая на скорый протекционистский удар по зарубежным поставщикам.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Он анонсировал введение значительного тарифа, чтобы оградить отечественные предприятия от несправедливого давления извне.

По его словам, с начала октября 2025 года все крупногабаритные транспортные средства, собранные за пределами США, столкнутся с 25-процентной надбавкой. Это мера, по убеждению Трампа, укрепит позиции местных производителей, борющихся с демпингом и агрессивным натиском конкурентов. Такой шаг может радикально изменить ландшафт автомобильного рынка, где импорт давно диктует условия.

Эксперты уже прогнозируют цепную реакцию: рост цен на логистику, переориентацию цепочек поставок и, возможно, торговые ответы от партнеров. Трамп подчеркивает патриотический акцент — приоритет родным фабрикам, которые создают рабочие места и обеспечивают экономический суверенитет. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
