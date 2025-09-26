Изоляция накрывает: США поставили Израилю ультиматум по войне в Газе

В Нью-Йорке разыгралась напряженная дипломатическая драма, где американские советники открыто намекнули израильскому руководству: эскалация конфликта на Ближнем Востоке только усугубит положение Тель-Авива.

Портал Axios, опираясь на инсайдерские сведения, раскрывает детали беседы, которая может перевернуть стратегию Израиля.

Премьер Биньямин Нетаньяху и его коллега по стратегическому направлению Рон Дермер в четверг сели за стол переговоров со спецпредставителем Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. Повестка касалась видения президента США по деэскалации в секторе Газа.

Американская сторона ясно дала понять: дальнейшее противостояние усилит международную отстраненность Израиля, в то время как пауза в боевых действиях принесет обратный результат — укрепление позиций.

Этот сигнал прозвучал на фоне свежих заявлений Трампа, который в тот же день отверг идею аннексии Западного берега Иордана, подчеркнув приверженность компромиссам. Ранее, во вторник, хозяин Белого дома ознакомил арабских и мусульманских лидеров с 21-пунктовой дорожной картой для разрешения кризиса в Газе, акцентируя внимание на мирных механизмах.