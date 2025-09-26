Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Три года минуло с момента, когда газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" постигла загадочная катастрофа, но круг подозреваемых сужается.

Компания Nord Stream
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компания Nord Stream

Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в комментарии для РИА Новости прямо указал на тех, кто, по его убеждению, стоит за диверсией. Он уверен: за кулисами скрывается четкий план, а потоки официальной информации лишь маскируют правду.

Кертен подчеркнул, что истинные организаторы инцидента известны определенным кругам, включая мотивы и исполнителей. Однако все, что просачивается из властных структур, представляет собой сплошной завал фальшивками. Наиболее вероятными исполнителями он назвал Лондон, Вашингтон, Осло и, возможно, Киев — в одиночку или в коалиции.

По его оценке, именно американцы и норвежцы извлекли максимум выгоды, наводнив европейский рынок дорогим топливом и сорвав российские поставки.

События разворачивались 26 сентября 2022 года: мощные детонации повредили экспортные артерии в Балтийском море. Берлин, Копенгаген и Стокгольм сразу предположили умышленный саботаж, не исключая внешнего вмешательства.

Руководство оператора Nord Stream AG охарактеризовало ущерб как уникальный по масштабам, отметив полную неопределенность с восстановлением. В Москве Следственный комитет возбудил производство по статье о международном терроризме, а Кремль неоднократно слал запросы на данные — без единого ответа.

Недавние аресты добавляют интриги: в августе итальянские карабинеры по ходатайству немецких коллег задержали в Римини 49-летнего Сергея Кузнецова, заподозренного в координации акции. Болонский трибунал в сентябре одобрил экстрадицию в ФРГ, но защитник фигуранта уже подал апелляцию в высшую инстанцию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напоминал: Москва ждет прозрачности, но сталкивается с молчанием.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
