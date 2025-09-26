Зелёная бомба замедленного действия: Россия вербует соседей в атомный клуб

В Кремле состоялась ключевая встреча, где лидеры Армении и России обсудили перспективы энергетической безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян (28-12-2021)

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что его страна активно продвигается в сторону инновационных решений для энергосистемы, фокусируясь на компактных технологиях.

Он отметил глобальный тренд: ядерная отрасль все чаще воспринимается как чистый источник энергии, способный минимизировать вред окружающей среде. Для Армении это направление приобретает стратегическое значение, помогая диверсифицировать ресурсы и повысить независимость. В настоящее время Ереван изучает варианты компактных ядерных установок, адаптированных под локальные нужды.

Особо Пашинян выделил плодотворное партнерство с российскими партнерами. Диалог по этим проектам ведется на высоком уровне, а взаимодействие с государственной корпорацией "Росатом" уже приносит ощутимые результаты.

Такие шаги могут стать катализатором для модернизации всей региональной инфраструктуры, обещая стабильность и рост.