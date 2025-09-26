Взрывчатка в Леголенде: россиянин получил 6 лет, но это только начало

2:18 Your browser does not support the audio element. Мир

В Дании набирает обороты громкое дело, которое держит в напряжении всю страну.

Фото: commons.wikimedia.org by Vincents productions, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дания

Прокуратура подала апелляцию на недавний вердикт по отношению к 38-летнему гражданину России Сергею Иконникову, осужденному за серию опасных инцидентов. Власти настаивают на более строгом наказании, подчеркивая, что первоначальное решение не отражает всей тяжести содеянного.

Суд в Виборге частично оправдал подсудимого, сняв с него наиболее тяжкое обвинение, но все же установил вину по остальным эпизодам. Среди них — изготовление свыше килограмма взрывных веществ, подрыв банкомата неподалеку от парка аттракционов "Леголенд", перевозка опасного груза и действия, спровоцировавшие эвакуацию аэропорта. В итоге Иконникову назначили шесть лет заключения с последующим выдворением и вечным запретом на въезд обратно.

Государственный обвинитель из Виборга инициировал обжалование именно в этот четверг, акцентируя внимание на производстве бомб и взрывах в районе Биллунна. По оценке прокурора Эмиля Стенбюгора, мотивы фигуранта выходят далеко за рамки того, что учел трибунал.

Он уверен, что россиянин планировал не просто мелкие диверсии, а реальную угрозу для жизней окружающих или крупные разрушения посредством детонации. В связи с этим, по его мнению, требуется усилить меру пресечения, так как масштаб последствий и ущерб для общества — включая хаос для тысяч людей — остались недооцененными.

Эта история тянется с конца октября 2024 года, когда датские власти продлили арест тогда еще 37-летнему Иконникову.

Ему вменяли хранение и активацию взрывчатки, что привело к закрытию аэропорта Биллунн, а также покушение на кражу и срыв функционирования ключевых объектов. Адвокат Мадс Кьер Йенсен тогда отметил, что его подзащитный принял лишь часть претензий, но детали не раскрыл. Правоохранители позже уточнили: общий объем произведенной взрывчатки достиг трех килограммов, часть из которых пошла на разрушение финансового автомата.