Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шок от слов Трампа: эксперт раскрыл правду о военной силе России
ВСУ на грани развала: бывший солдат раскрыл страшную правду о дезертирах
Никто не выше закона: Патель объявил войну коррупционерам в рядах госведмоств
Мышцы растут не в зале: формула восстановления скрыта в еде — полезная замена протеиновым добавкам
Польша открыла границу, но предупредила: уезжайте из Белоруссии немедленно
НАТО раскрыло козырь: вот что ждет Россию в случае нового инцидента в небе
Анкара выбрала Вашингтон: Турция отказалась от Европы ради американских F-16
Миф о кормёжке разрушен: кого кошки на самом деле выбирают для привязанности
Глобальная ловушка: пошлины Трампа обрушат рынок большегрузного транспорта

Взрывчатка в Леголенде: россиянин получил 6 лет, но это только начало

2:18
Мир

В Дании набирает обороты громкое дело, которое держит в напряжении всю страну.

Дания
Фото: commons.wikimedia.org by Vincents productions, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дания

Прокуратура подала апелляцию на недавний вердикт по отношению к 38-летнему гражданину России Сергею Иконникову, осужденному за серию опасных инцидентов. Власти настаивают на более строгом наказании, подчеркивая, что первоначальное решение не отражает всей тяжести содеянного.

Суд в Виборге частично оправдал подсудимого, сняв с него наиболее тяжкое обвинение, но все же установил вину по остальным эпизодам. Среди них — изготовление свыше килограмма взрывных веществ, подрыв банкомата неподалеку от парка аттракционов "Леголенд", перевозка опасного груза и действия, спровоцировавшие эвакуацию аэропорта. В итоге Иконникову назначили шесть лет заключения с последующим выдворением и вечным запретом на въезд обратно.

Государственный обвинитель из Виборга инициировал обжалование именно в этот четверг, акцентируя внимание на производстве бомб и взрывах в районе Биллунна. По оценке прокурора Эмиля Стенбюгора, мотивы фигуранта выходят далеко за рамки того, что учел трибунал.

Он уверен, что россиянин планировал не просто мелкие диверсии, а реальную угрозу для жизней окружающих или крупные разрушения посредством детонации. В связи с этим, по его мнению, требуется усилить меру пресечения, так как масштаб последствий и ущерб для общества — включая хаос для тысяч людей — остались недооцененными.

Эта история тянется с конца октября 2024 года, когда датские власти продлили арест тогда еще 37-летнему Иконникову.

Ему вменяли хранение и активацию взрывчатки, что привело к закрытию аэропорта Биллунн, а также покушение на кражу и срыв функционирования ключевых объектов. Адвокат Мадс Кьер Йенсен тогда отметил, что его подзащитный принял лишь часть претензий, но детали не раскрыл. Правоохранители позже уточнили: общий объем произведенной взрывчатки достиг трех килограммов, часть из которых пошла на разрушение финансового автомата.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Увядшие шапки — это броня: сухие соцветия скрывают секрет, который спасает гортензию от мороза
Садоводство, цветоводство
Увядшие шапки — это броня: сухие соцветия скрывают секрет, который спасает гортензию от мороза
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Садоводство, цветоводство
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты
Точка зрения
Восточный ветер и африканский ритм: как Интервидение вернуло забытые голоса планеты
Популярное
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу

Домашние питомцы и дикие животные способны передавать человеку опасные инфекции. Какие болезни представляют наибольшую угрозу и как себя защитить?

Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Последние материалы
ВСУ на грани развала: бывший солдат раскрыл страшную правду о дезертирах
Никто не выше закона: Патель объявил войну коррупционерам в рядах госведмоств
Мышцы растут не в зале: формула восстановления скрыта в еде — полезная замена протеиновым добавкам
Польша открыла границу, но предупредила: уезжайте из Белоруссии немедленно
НАТО раскрыло козырь: вот что ждет Россию в случае нового инцидента в небе
Анкара выбрала Вашингтон: Турция отказалась от Европы ради американских F-16
Миф о кормёжке разрушен: кого кошки на самом деле выбирают для привязанности
Глобальная ловушка: пошлины Трампа обрушат рынок большегрузного транспорта
Изоляция накрывает: США поставили Израилю ультиматум по войне в Газе
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.