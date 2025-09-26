Марин Ле Пен встала на защиту заклятого врага: Франция на пороге политического землетрясения

2:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Лидер фракции "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен резко раскритиковала вердикт парижского суда в отношении бывшего главы государства Николя Саркози, увидев в нем параллели со своим собственным процессом.

Фото: kremlin.ru by The Russian Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ле Пен

По ее мнению, оба случая демонстрируют игнорирование базовых правовых норм, включая возможность обжалования и презумпцию невиновности.

В четверг парижские судьи назначили Саркози пять лет лишения свободы по обвинению в использовании ливийских средств для финансирования президентской гонки 2007 года. Сам экс-лидер сразу объявил о планах оспорить решение в вышестоящей инстанции. Ле Пен, не скрывая прошлых разногласий с Саркози, все же сочла приговор чрезмерно жестким, особенно на фоне несоблюдения принципа двухступенчатого рассмотрения.

Она напомнила, что во Франции, как в демократическом обществе, предусмотрены два уровня судебной защиты. Решение по Саркози, подобно ее собственному, подрывает эти основы, подчеркивая системные проблемы в правосудии.

31 марта суд аналогично осудил Ле Пен и нескольких коллег по партии за предполагаемое нецелевое использование фондов Европарламента. С 2004 по 2016 год, по версии следствия, ассистенты евродепутатов от "Национального объединения" получали зарплату из брюссельского бюджета, но фактически трудились на нужды французской структуры.

Ле Пен признали организатором схемы по отмыванию средств, что привело к запрету на участие в выборах на пять лет с немедленным эффектом, двум годам домашнего ареста с браслетом, штрафу в 100 тысяч евро, а ее партию обязали вернуть миллион.

Апелляционное слушание по ее делу назначено на 13 января 2026 года, но ограничения уже грозят сорвать амбиции Ле Пен на пост президента в 2027-м, усиливая напряжение в политической среде страны.