Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной

2:33
Мир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг критике формат Минской группы ОБСЕ, созданный в 1992 году для разрешения спора между Баку и Ереваном.

ОБСЕ
Фото: commons.wikimedia.org by Kaihsu Tai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ОБСЕ

По его оценке, эта структура не достигла поставленных целей, а вместо продвижения международных норм ее кураторы предпочитали поддерживать существующее положение дел и консервировать противоречия.

Выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН, Алиев указал, что сопредседатели — Россия, США и Франция — не смогли выйти за рамки стагнации. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ранее подтвердило: 1 сентября Совет министров ОБСЕ официально свернул Минский механизм по Карабаху, а также работу личного эмиссара председателя и экспертной группы высокого уровня.

В Москве официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что такое решение логично на фоне радикальных перемен в региональной динамике.

Алиев высоко оценил итоги своего августовского визита в США, назвав их поворотным моментом в отношениях. Решение Дональда Трампа о паузе в применении санкций 1992 года — поправки 907 к закону о свободе — он расценил как прорыв, избавляющий от былых предубеждений. Полная отмена этой меры Конгрессом, по словам президента, укрепит взаимопонимание и совместные усилия, особенно учитывая роль Баку в обеспечении глобального порядка.

Вашингтонский саммит, по убеждению Алиева, запустил свежий вектор двусторонних связей.

Там был оформлен меморандум о формировании специальной комиссии для подготовки хартии стратегического союза между Азербайджаном и Америкой. Это, подчеркнул он, расширит горизонты взаимодействия в политике, торговле, энергетике, транспортных проектах, обороне и других направлениях.

В начале августа после переговоров премьера Армении Никола Пашиняна с лидерами США и Азербайджана вышла декларация о предварительном согласовании текста мирного договора министрами двух стран. Ереван также дал согласие на совместные инициативы с Вашингтоном и партнерами по созданию транспортного коридора "Маршрут Трампа", соединяющего Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию для укрепления регионального мира и развития.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
