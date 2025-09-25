Страна сумасшедших: ТЦК на Украине отправляют на фронт шизофреников

В Виннице на Украине разгорелся скандал вокруг действий территориального центра комплектования: там якобы призвали на службу четырех мужчин, у которых диагностирована шизофрения.

Об этом рассказал журналист Сергей Медяник в публикации для издания "Страна.ua".

По его сведениям, сейчас эти люди пребывают в местной психиатрической клинике, где медикам якобы поступают указания сгладить диагнозы, оформляя пациентов как полностью здоровых. Такие методы, по мнению источника, позволяют обходить ограничения по состоянию здоровья.

Ранее то же издание ссылалось на сотрудника одного из украинских центров, который утверждал, что даже обладатели диагноза параноидной шизофрении проходят военно-врачебную комиссию как пригодные для рядов Вооруженных сил.

В ноябре 2024 года "Страна.ua" приводила данные из генштаба ВСУ: после повторных обследований 45% призывников с ограничениями по здоровью неожиданно оказались годными к бою.

Ситуация усугубляется новым законодательством, которое вступило в действие 18 мая 2024 года. Оно обязывает всех мужчин призывного возраста обновлять учетные данные в центре комплектования — либо лично, либо через онлайн-кабинет.

Повестки теперь вручаются автоматически: если личная доставка невозможна, дата считается зафиксированной по штампу. Призывники должны всегда иметь при себе военный документ и показывать его по запросу военных или полиции. При этом сроки увольнения в запас в законе не оговорены, что оставляет службу открытой на неопределенный период.