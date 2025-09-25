Палестина воскреснет: Саудовская Аравия дала неожиданную надежду миру

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд высказал уверенность в том, что формирование стабильного палестинского образования реально в сжатые временные рамки.
По его словам, такая структура сможет уверенно развиваться и поддерживать мирные отношения с окружающими странами.
Это заявление прозвучало во время общения с прессой на фоне сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Аль Сауд подчеркнул потенциал быстрого прогресса в решении региональных вопросов, где ключевую роль играет баланс интересов всех сторон.
