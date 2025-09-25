Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что съесть вечером, чтобы спорт помог фигуре, а не обернулся лишними килограммами
Страна сумасшедших: ТЦК на Украине отправляют на фронт шизофреников
Секретный план НАТО: Запад собирается уничтожать российские самолёты
Палестина воскреснет: Саудовская Аравия дала неожиданную надежду миру
Секретное послание Трампа Путину: НАТО раскрыло истинный смысл слов президента США
Хотели похрустеть груздями, а получили скорую: грибные ошибки без права на дубль
Шелковистый голландский соус превращает обычное яйцо в ресторанное блюдо
Волосы будут как в рекламе: этот секрет ухода за кожей головы вернёт локонам свежесть и ускорит их рост
Неожиданно: Артемий Лебедев нашёл предмет из СССР в южноафриканском отеле

Украинская недосказанность: Зеленская сделала странное заявление о разговоре с первой леди США

1:39
Мир

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась впечатлениями от встречи с Меланией Трамп, где они поговорили о важных темах, связанных с благополучием подрастающего поколения.

Мелания Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мелания Трамп

Она отметила, что беседа прошла в теплой атмосфере, с акцентом на общие приоритеты в области охраны прав несовершеннолетних и сохранения их беззаботных лет.

Кроме того, Зеленская выразила теплую признательность супруге американского лидера за дипломатический жест в виде послания, которое Дональд Трамп вручил Владимиру Путину на переговорах в Аляске. Этот документ привлек внимание общественности еще летом, в августе, когда о нем сообщили инсайдеры из администрации президента США.

По сведениям, полученным агентством Рейтер от двух источников в Белом доме, передача произошла лично и якобы касалась случаев пропажи детей на фоне эскалации боевых действий на украинской территории. Однако, когда Трамп решил обнародовать содержание, там не обнаружилось никаких ссылок на подобные трагедии.

В свою очередь, украинская сторона ранее предоставила российским коллегам перечень из 339 имен, предположительно связанных с исчезновениями среди детей. На итоговой пресс-конференции после третьего круга диалога в Стамбуле советник президента Владимир Мединский пояснил, что подавляющее большинство этих несовершеннолетних никогда не появлялось на российской земле. К тому же, среди перечисленных оказалось около пятидесяти взрослых лиц.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Последние материалы
Что съесть вечером, чтобы спорт помог фигуре, а не обернулся лишними килограммами
Страна сумасшедших: ТЦК на Украине отправляют на фронт шизофреников
Секретный план НАТО: Запад собирается уничтожать российские самолёты
Палестина воскреснет: Саудовская Аравия дала неожиданную надежду миру
Секретное послание Трампа Путину: НАТО раскрыло истинный смысл слов президента США
Хотели похрустеть груздями, а получили скорую: грибные ошибки без права на дубль
Украинская недосказанность: Зеленская сделала странное заявление о разговоре с первой леди США
Шелковистый голландский соус превращает обычное яйцо в ресторанное блюдо
Волосы будут как в рекламе: этот секрет ухода за кожей головы вернёт локонам свежесть и ускорит их рост
Неожиданно: Артемий Лебедев нашёл предмет из СССР в южноафриканском отеле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.