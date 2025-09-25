Украинская недосказанность: Зеленская сделала странное заявление о разговоре с первой леди США

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась впечатлениями от встречи с Меланией Трамп, где они поговорили о важных темах, связанных с благополучием подрастающего поколения.

Она отметила, что беседа прошла в теплой атмосфере, с акцентом на общие приоритеты в области охраны прав несовершеннолетних и сохранения их беззаботных лет.

Кроме того, Зеленская выразила теплую признательность супруге американского лидера за дипломатический жест в виде послания, которое Дональд Трамп вручил Владимиру Путину на переговорах в Аляске. Этот документ привлек внимание общественности еще летом, в августе, когда о нем сообщили инсайдеры из администрации президента США.

По сведениям, полученным агентством Рейтер от двух источников в Белом доме, передача произошла лично и якобы касалась случаев пропажи детей на фоне эскалации боевых действий на украинской территории. Однако, когда Трамп решил обнародовать содержание, там не обнаружилось никаких ссылок на подобные трагедии.

В свою очередь, украинская сторона ранее предоставила российским коллегам перечень из 339 имен, предположительно связанных с исчезновениями среди детей. На итоговой пресс-конференции после третьего круга диалога в Стамбуле советник президента Владимир Мединский пояснил, что подавляющее большинство этих несовершеннолетних никогда не появлялось на российской земле. К тому же, среди перечисленных оказалось около пятидесяти взрослых лиц.