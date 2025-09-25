Палестина в приоритете: Саудовская Аравия поставила Израилю жёсткое условие

Саудовская Аравия четко обозначила свою позицию в ближневосточных переговорах: любые шаги к сближению с Израилем должны начинаться с создания независимого палестинского образования.
Об этом рассказал журналистам глава внешнеполитического ведомства королевства Фейсал ибн Фархан Аль Сауд во время обсуждения перспектив диалога между Эр-Риядом и Тель-Авивом.
Он подчеркнул, что без разрешения ключевого вопроса о палестинцах процесс примирения окажется в тупике. Такой подход, по мнению министра, отражает общие интересы арабского мира, где стабильность зависит от справедливого урегулирования территориальных споров.
Это заявление прозвучало на фоне растущего интереса к региональным инициативам, способным изменить динамику конфликта.
