Западный берег стал красной линией: раскрыто, что Трамп пообещал арабскому миру

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

На полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд прокомментировал позицию американского президента по чувствительному ближневосточному вопросу.

Фото: https://www.idf.il/אתרים/פיקוד-המרכז/2021/פיגוע-צפון-השומרון-ירי-חומש-יהודה-ושומרון/ by IDF Spokesperson's Unit photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЦАХАЛ

Он отметил, что Дональд Трамп полностью осознает потенциальные угрозы, которые несет возможное присоединение Израилем палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.

По мнению саудовского дипломата, лидер США внимательно изучил точку зрения арабских и исламских государств в этой ситуации. Трамп, как подчеркнул Аль Сауд, четко представляет себе все связанные с этим риски и возможные последствия, что может повлиять на дальнейшие шаги Вашингтона в регионе.