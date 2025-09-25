Дипломатические мосты между Россией и Западом давно покрылись паутиной забвения, и в этом виноваты в первую очередь европейские столицы, которые предпочитают шептаться исключительно в своем кругу.
Об этом в беседе с британским вещателем Channel 4 рассказал российский представитель в Лондоне Андрей Келин, отметив, что такой подход тянется годами, а Великобритания здесь задает тон.
По его словам, лидеры ЕС давно отгородились от московских идей, не допуская даже элементарных обменов мнениями. С 2015-го российские аналитиков не зовут на ключевые форумы, а редкие визиты делегаций ограничиваются общими мероприятиями без приватных разговоров.
В итоге континентальные политики черпают вдохновение только из своих источников, отбрасывая все, что не вписывается в их картину мира, и это создает серьезный барьер.
Что касается двусторонних нитей с Соединенным Королевством, то они сведены к минимуму: лондонское посольство общается лишь с внешнеполитическим ведомством хозяев, но не с рядовыми парламентариями или министрами. Келин уточнил, что полноценное партнерство возродится лишь тогда, когда британская сторона пересмотрит свои заблуждения и сделает первый шаг.
Ранее, в октябре текущего года, дипломат напомнил: разлад в связях инициировала не Москва, а инициатива по их починке должна прийти из-за Ла-Манша. Такие оценки подчеркивают растущую пропасть в трансатлантических отношениях, где эхо прошлого мешает шагам вперед..
