Мир

Дипломатические мосты между Россией и Западом давно покрылись паутиной забвения, и в этом виноваты в первую очередь европейские столицы, которые предпочитают шептаться исключительно в своем кругу.

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by sebastiandoe5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаг Великобритании

Об этом в беседе с британским вещателем Channel 4 рассказал российский представитель в Лондоне Андрей Келин, отметив, что такой подход тянется годами, а Великобритания здесь задает тон.

По его словам, лидеры ЕС давно отгородились от московских идей, не допуская даже элементарных обменов мнениями. С 2015-го российские аналитиков не зовут на ключевые форумы, а редкие визиты делегаций ограничиваются общими мероприятиями без приватных разговоров.

В итоге континентальные политики черпают вдохновение только из своих источников, отбрасывая все, что не вписывается в их картину мира, и это создает серьезный барьер.

Что касается двусторонних нитей с Соединенным Королевством, то они сведены к минимуму: лондонское посольство общается лишь с внешнеполитическим ведомством хозяев, но не с рядовыми парламентариями или министрами. Келин уточнил, что полноценное партнерство возродится лишь тогда, когда британская сторона пересмотрит свои заблуждения и сделает первый шаг.

Ранее, в октябре текущего года, дипломат напомнил: разлад в связях инициировала не Москва, а инициатива по их починке должна прийти из-за Ла-Манша. Такие оценки подчеркивают растущую пропасть в трансатлантических отношениях, где эхо прошлого мешает шагам вперед..

