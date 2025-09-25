Путин ждёт Гросси: о чём договорится Россия с МАГАТЭ на секретной встрече

В столице России намечается значимое событие в сфере глобального ядерного партнерства.
Руководитель корпорации "Росатом" Алексей Лихачев обнародовал детали предстоящего рандеву между главой государства Владимиром Путиным и главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.
Общаясь с ведущим новостной рубрики на федеральном канале "Россия 1" Павлом Зарубиным, Лихачев подчеркнул, что подобный формат обсуждений поможет укрепить позиции в области безопасного использования атомных технологий.
