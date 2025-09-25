Трамп играет в поддавки: тайный смысл его слов о Путине раскрыт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В кулуарах Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп, глава США, ведет разговоры с представителями других стран.

Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
По мнению помощника российского лидера Юрия Ушакова, такие беседы могут включать элементы дипломатической игры, где американский президент подстраивается под ожидания собеседников, особенно когда речь заходит о Владимире Путине. Однако, как отметил Ушаков в беседе с ведущим телеканала "Россия 1" Павлом Зарубиным, реальность событий гораздо запутаннее и не сводится к простым тактическим маневрам.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
