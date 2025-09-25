Украина разжигает ядерный пожар: Лихачев раскрыл страшную правду о АЭС

Руководитель государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев выразил озабоченность растущим радиусом действий со стороны Киева, направленных против российских ядерных станций.
По его оценке, в минувшие дни эти инциденты приобрели более широкий охват, что требует повышенного внимания к защите ключевых инфраструктур.
В беседе с репортером Павлом Зарубиным он подчеркнул, что такая эскалация не случайна и может повлиять на стабильность энергетического сектора. Это подчеркивает важность оперативных мер по укреплению обороны и мониторингу потенциальных угроз.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.