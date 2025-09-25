В контексте неоднозначных посланий из американской столицы помощник главы российского государства Юрий Ушаков акцентировал внимание на разнообразии форм обмена информацией.
По его словам, помимо широко освещаемых реплик, существуют и неформальные пути коммуникации, которые позволяют глубже понять намерения оппонентов.
Общаясь с репортером Павлом Зарубиным, он пояснил, что именно сочетание этих механизмов помогает ориентироваться в запутанной риторике Вашингтона. Такой подход обеспечивает всесторонний анализ, минимизируя риски недопонимания в двусторонних отношениях.
В итоге, это укрепляет позиции Москвы, делая ее действия более предсказуемыми и обоснованными на международной арене.
