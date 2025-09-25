Энергетический союз: Россия и Белоруссия объединяют нефть и газ

На очередном заседании совместной комиссии по вопросам недр руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов и заместитель главы белорусского министерства по экологии Виктор Галанов обменялись соглашениями, направленными на унификацию подходов к анализу и фиксации запасов нефти и газа.
Это позволит обеим сторонам работать в едином ключе, упрощая обмен данными и совместные проекты.
В фокусе документов — выравнивание национальных стандартов классификации углеводородного сырья, что устранит разногласия в оценках и прогнозах. По замыслу инициаторов, такая координация повысит эффективность использования ресурсов и минимизирует риски в трансграничных операциях.
Кроме того, стороны утвердили программу действий на ближайшие три года (2025-2027), где предусмотрены механизмы для передачи знаний, совершенствования методик и тесного взаимодействия между исследовательскими и промышленными структурами. Это должно стать основой для расширения партнерства в геологоразведке и добыче.
В итоге, такие договоренности укрепляют общую сырьевую экосистему Союзного государства, открывая двери для инноваций и устойчивого роста в энергетической отрасли.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.