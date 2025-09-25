Кремль и Трамп: вот что на самом деле стоит за его словами про Киев

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков отметил, что Москва тщательно анализирует все поступающие данные из Вашингтона, независимо от их происхождения.

Это помогает формировать взвешенную линию поведения в сложных международных реалиях.

В беседе с ведущим Павлом Зарубиным он пояснил, что противоречия в американских посланиях не остаются без внимания: как открытые заявления, так и конфиденциальные передачи через специальные линии — все это интегрируется в общую картину. Такой подход позволяет оперативно реагировать на любые сдвиги в позиции оппонентов.

Ушаков допустил, что Дональд Трамп мог сознательно корректировать свои реплики о Владимире Путине во время сессии Генассамблеи ООН, чтобы угодить разным влиятельным фигурам. Во вторник глава Белого дома подчеркнул, что дружеские связи с российским коллегой не ускорили разрешение кризиса на Украине, а Киев, опираясь на европейских союзников и военную поддержку НАТО, вполне способен восстановить контроль над потерянными территориями.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предположил, что свежие оценки Трампа по украинскому вопросу сформировались под воздействием Владимира Зеленского, отражая текущие приоритеты Киева.