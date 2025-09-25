Трамп и Эрдоган за закрытыми дверями: отличная сделка по Трампу

Мир

Американский лидер Дональд Трамп с энтузиазмом отозвался о недавних переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, подчеркнув их исключительную результативность.

Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

Об этом он упомянул в неформальной беседе с прессой, направляясь из административного сектора своей резиденции.

Свидетели из журналистского пула Белого дома передали, что Трамп охарактеризовал диалог как образцовый, отметив его вклад в укрепление взаимопонимания между Вашингтоном и Анкарой. Сама сессия растянулась чуть за два часа, позволив затронуть ключевые аспекты двусторонних отношений.