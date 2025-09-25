Эстония нанесла удар по Балканам: Влах и Додик попали под санкции

Власти Эстонии с четверга активировали свежий механизм ограничений, нацеленный на борьбу с "подстрекательством к сепаратизму".

Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаги Прибалтики

Он сразу коснулся бывшей главы Гагаузии и лидера партии "Сердце Молдовы" Ирины Влах, а также президента Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорада Додика. Об этом говорится в официальном сообщении эстонского внешнеполитического ведомства.

По словам главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, этот инструмент позволяет закрывать границы для тех, кто за границей способствует действиям, противоречащим базовым нормам международных отношений. Он особо отметил, что меры затронут Влах и Додика, а в будущем могут распространиться на всех, кто сеет раздор, подрывает целостность стран, занимается коррупцией с бюджетными средствами или отмывает деньги.

В Молдове тем временем нарастает напряжение перед парламентскими выборами 28 сентября: прокуратура завела несколько расследований против фигур из оппозиционного Патриотического блока, подозревая внешнее финансирование. Критики расценивают это как давление на несогласных. В альянс входят партии "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, социалисты бывшего главы государства Игоря Додона, "Сердце Молдовы" Влах и коммунисты Владимира Воронина.

Кишинев усилил контроль над инакомыслящими: помимо уголовного преследования главы Гагаузии Евгении Гуцул, под следствием оказались многие оппозиционеры, а в аэропорту задерживают парламентариев за поездки в Россию.

Власти стремятся запретить акции протеста за месяц до и после голосования, а правящая сила предлагает наделить спецслужбу большими правами для отсева кандидатов под видом борьбы с подкупом избирателей.

Босния и Герцеговина в 2025 году отметит три десятилетия Дейтонского пакта, завершившего кровавый конфликт 1992-1995 годов между сербами, хорватами и бошняками, унесший более ста тысяч жизней. Договор закрепил федеративную модель с двумя частями — Федерацией Боснии и Герцеговины и Республикой Сербской, — особым статусом Брчко, а также равным участием трех этносов в коллективном руководстве и общих институтах.