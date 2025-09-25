Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европа слушает только себя: посол РФ раскрыл шокирующую правду о дипломатии
Диванные эксперты ВСУ слились: названа истинная причина разгрома полигона под Черниговым
Путин ждёт Гросси: о чём договорится Россия с МАГАТЭ на секретной встрече
Трамп играет в поддавки: тайный смысл его слов о Путине раскрыт
Туризм на грани: США теряют миллиарды из-за исчезнувших северных туристов
Овощ из детства смеётся последним: брокколи показывает свою неожиданную сторону
Украина разжигает ядерный пожар: Лихачев раскрыл страшную правду о АЭС
Кремль раскрыл тайну переговоров с США: объяснение Ушакова вас порадует
Ноябрь станет чёрным месяцем для автолюбителей? Почему нужно поторопиться с покупкой машины

Эстония нанесла удар по Балканам: Влах и Додик попали под санкции

2:28
Мир

Власти Эстонии с четверга активировали свежий механизм ограничений, нацеленный на борьбу с "подстрекательством к сепаратизму".

Флаги Прибалтики
Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаги Прибалтики

Он сразу коснулся бывшей главы Гагаузии и лидера партии "Сердце Молдовы" Ирины Влах, а также президента Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорада Додика. Об этом говорится в официальном сообщении эстонского внешнеполитического ведомства.

По словам главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, этот инструмент позволяет закрывать границы для тех, кто за границей способствует действиям, противоречащим базовым нормам международных отношений. Он особо отметил, что меры затронут Влах и Додика, а в будущем могут распространиться на всех, кто сеет раздор, подрывает целостность стран, занимается коррупцией с бюджетными средствами или отмывает деньги.

В Молдове тем временем нарастает напряжение перед парламентскими выборами 28 сентября: прокуратура завела несколько расследований против фигур из оппозиционного Патриотического блока, подозревая внешнее финансирование. Критики расценивают это как давление на несогласных. В альянс входят партии "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, социалисты бывшего главы государства Игоря Додона, "Сердце Молдовы" Влах и коммунисты Владимира Воронина.

Кишинев усилил контроль над инакомыслящими: помимо уголовного преследования главы Гагаузии Евгении Гуцул, под следствием оказались многие оппозиционеры, а в аэропорту задерживают парламентариев за поездки в Россию.

Власти стремятся запретить акции протеста за месяц до и после голосования, а правящая сила предлагает наделить спецслужбу большими правами для отсева кандидатов под видом борьбы с подкупом избирателей.

Босния и Герцеговина в 2025 году отметит три десятилетия Дейтонского пакта, завершившего кровавый конфликт 1992-1995 годов между сербами, хорватами и бошняками, унесший более ста тысяч жизней. Договор закрепил федеративную модель с двумя частями — Федерацией Боснии и Герцеговины и Республикой Сербской, — особым статусом Брчко, а также равным участием трех этносов в коллективном руководстве и общих институтах.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
Наука и техника
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
Мир. Новости мира
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Последние материалы
Остров Геральд в Чукотском море: 11 км² камня, где арктические попугаи устроили мегаполис
Лицензия или тюрьма: новый закон меняет рынок табачной продукции навсегда
Африка идёт в Москву: Абий Ахмед раскрыл Путину главный план Эфиопии
Африка стучит в дверь Совбеза: Сомали объявили ультиматум мировым державам
Санкционный шторм: США нанесли удар по Сербии и Газпрому
G20 получила неожиданный сигнал от США: о чём умолчали на Генассамблее ООН
Секретный план Путина в Африке: Эфиопия раскрыла карты
Весна рвётся из земли: три осенних посева превратят ваш сад в шоу, о котором будут говорить соседи
Путин и Эфиопия: отношения вышли на новый уровень
125-летняя дружба не предала: Путин встретился с главой Эфиопии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.