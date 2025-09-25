Абий Ахмед в Кремле: подписанное соглашение изменит Африку

Владимир Путин подчеркнул, что поддерживает регулярное общение с главой эфиопского правительства Абием Ахмедом, что помогает углублять двусторонние связи.
Эта встреча в Кремле прошла в четверг и стала очередным шагом в укреплении партнерства между Москвой и Аддис-Абебой.
Во время беседы российский лидер выразил удовлетворение от прибытия представительной группы гостей, отметив, что сам недавно посетил Эфиопию в составе официальной миссии. Он также поблагодарил Ахмеда за личную встречу с главой российской делегации, подчеркнув важность таких жестов для дальнейшего взаимодействия.
В феврале 2025 года парламентскую группу во главе с Валентиной Матвиенко отправили в Эфиопию, где визит принес ощутимые результаты. По итогам поездки Матвиенко сообщила о твердой готовности африканской стороны развивать контакты не только в законодательной сфере, но и в области бизнеса и торговли.
