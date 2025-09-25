Россия зажигает звезду Африки: Путин дал зелёный свет АЭС в Эфиопии

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководитель государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотеос официально обменялись документами, фиксирующими стратегию сотрудничества с национальной энергетической компанией африканской страны по возведению атомной электростанции на ее земле.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ЗАЭС

Это событие отметило новый этап в энергетической интеграции между Москвой и Аддис-Абебой.

Подписание прошло в кулуарах высокоуровневых консультаций между российским президентом Владимиром Путиным и главой эфиопского правительства Абием Ахмедом, где акцент сместился на практические шаги в области высоких технологий и устойчивого развития.

Ранее оба лидера выступили на Международном атомном саммите в столице России, организованном в рамках глобальной недели ядерной энергетики. В дискуссиях также участвовали белорусский президент Александр Лукашенко, временно исполняющий обязанности главы Мьянмы Мин Аун Хлайн, армянский премьер Никол Пашинян, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а вдобавок делегации из Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и профильных международных структур.