Трамп бросает Эрдогану вызов: выполнишь условие — санкции сгорят мгновенно

Мир

Дональд Трамп, глава Белого дома, намекнул на скорое снятие ограничительных мер в отношении Турции, если предстоящие переговоры с ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом пройдут продуктивно. По его словам, такой шаг возможен без промедления, сразу по итогам диалога.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Заявление прозвучало в ответ на вопросы о перспективах нормализации отношений между Вашингтоном и Анкарой. Трамп подчеркнул, что успешный исход саммита в президентской резиденции мог бы радикально изменить динамику двусторонних связей, открыв путь к экономическому партнерству.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
