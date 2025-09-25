Трамп бросает Эрдогану вызов: выполнишь условие — санкции сгорят мгновенно

Мир

Дональд Трамп, глава Белого дома, намекнул на скорое снятие ограничительных мер в отношении Турции, если предстоящие переговоры с ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом пройдут продуктивно. По его словам, такой шаг возможен без промедления, сразу по итогам диалога.

Заявление прозвучало в ответ на вопросы о перспективах нормализации отношений между Вашингтоном и Анкарой. Трамп подчеркнул, что успешный исход саммита в президентской резиденции мог бы радикально изменить динамику двусторонних связей, открыв путь к экономическому партнерству.