Дональд Трамп, американский лидер, после всплеска острых замечаний в адрес Москвы решил отказаться от провокационной фразы "бумажный тигр".
Это заявление прозвучало вскоре после его часового доклада на Генассамблее ООН во вторник, где он затронул глобальные вызовы.
В ходе беседы с Владимиром Зеленским на полях форума Трамп предположил, что с европейской поддержкой Киев способен восстановить прежние границы и, возможно, расширить влияние. Зеленский позже признался, что слова собеседника его ошеломили, выявив неожиданный поворот в риторике.
Тем временем в собственной платформе Truth Social Трамп охарактеризовал действия России на украинской арене как бессмысленные и снова употребил метафору о "бумажном тигре" для обозначения ее мощи.
Однако на переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Трамп дал понять, что впредь воздержится от подобных ярлыков, сигнализируя о возможном сдвиге в подходе к диалогу.
