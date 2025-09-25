Трамп развернулся на 180 градусов: Россия больше не слабачка

Мир

Дональд Трамп, американский лидер, после всплеска острых замечаний в адрес Москвы решил отказаться от провокационной фразы "бумажный тигр".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Это заявление прозвучало вскоре после его часового доклада на Генассамблее ООН во вторник, где он затронул глобальные вызовы.

В ходе беседы с Владимиром Зеленским на полях форума Трамп предположил, что с европейской поддержкой Киев способен восстановить прежние границы и, возможно, расширить влияние. Зеленский позже признался, что слова собеседника его ошеломили, выявив неожиданный поворот в риторике.

Тем временем в собственной платформе Truth Social Трамп охарактеризовал действия России на украинской арене как бессмысленные и снова употребил метафору о "бумажном тигре" для обозначения ее мощи.

Однако на переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Трамп дал понять, что впредь воздержится от подобных ярлыков, сигнализируя о возможном сдвиге в подходе к диалогу.