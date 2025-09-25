Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Сергей Лавров, руководитель российского дипломатического корпуса, на встрече "Группы двадцати" в ходе высокого уровня Генассамблеи ООН обозначил односторонние барьеры и ценовые баталии как ключевую опасность для планетарных финансовых потоков.

Сергей Лавров
Фото: commons.wikimedia.org by English: Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0
Сергей Лавров

По его оценке, эти инструменты, противоречащие основам всемирного хартии, жестко поражают обездоленные группы общества, дробят торговые площадки и подрывают маршруты поставок, создавая риски для всей международной системы.

Министр расценил пренебрежение нормами Устава ООН как признак возрождающегося колониализма, который усиливает хаос в мире и провоцирует локальные столкновения. Он привел в пример ситуацию на Украине, спровоцированную действиями Запада, а также накал страстей на Ближнем Востоке, где трагедия в секторе Газа привела к гибели 65 тысяч жителей в условиях гуманитарного бедствия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
