Сергей Лавров, руководитель российского дипломатического корпуса, на встрече "Группы двадцати" в ходе высокого уровня Генассамблеи ООН обозначил односторонние барьеры и ценовые баталии как ключевую опасность для планетарных финансовых потоков.
По его оценке, эти инструменты, противоречащие основам всемирного хартии, жестко поражают обездоленные группы общества, дробят торговые площадки и подрывают маршруты поставок, создавая риски для всей международной системы.
Министр расценил пренебрежение нормами Устава ООН как признак возрождающегося колониализма, который усиливает хаос в мире и провоцирует локальные столкновения. Он привел в пример ситуацию на Украине, спровоцированную действиями Запада, а также накал страстей на Ближнем Востоке, где трагедия в секторе Газа привела к гибели 65 тысяч жителей в условиях гуманитарного бедствия.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.