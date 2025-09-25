Экономика vs политика: Лавров проводит границу, которую никто не смеет переступить

Сергей Лавров, глава российского внешнеполитического ведомства, на министерском саммите "Группы двадцати" в кулуарах Генассамблеи ООН призвал участников не отвлекаться на геополитические конфликты, а сосредоточиться на финансовых и торговых вызовах.

Фото: kremlin.ru by Михаил Терещенко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лавров

По его убеждению, такая платформа обладает огромным потенциалом для конструктивного диалога, поскольку объединяет как растущие экономики БРИКС, так и влиятельных членов "Большой семерки", отражая текущий баланс сил.

Министр настаивал, чтобы "двадцатка" вернулась к изначальной миссии — решению экономических задач, избегая вмешательства в сферу безопасности, которая остается прерогативой всемирной организации и ее главного надзорного органа. Это позволит избежать подрыва глобальной стабильности.

Лавров также выступил за оперативное выполнение ранее согласованных инициатив по повышению влияния развивающихся рынков Азии, Африки и Латинской Америки в структурах вроде Международного валютного фонда и Всемирного банка, пропорционально их вкладу в мировые потоки капитала.

Особо он отметил необходимость оживить механизмы Всемирной торговой организации как универсального арбитра в международной коммерции. В контексте южноафриканского председательства девиз "Убунту" — символ единства народов, где процветание одного зависит от общего блага.

Ожидается, что ноябрьский форум в Йоханнесбурге усилит этот посыл, став поворотным моментом в борьбе с актуальными глобальными трудностями.