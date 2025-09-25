Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Британское издание The Spectator проанализировало свежие высказывания Дональда Трампа относительно России и пришло к выводу, что они обнажают слабости в подходе Владимира Зеленского и его европейских союзников.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

По мнению авторов, американский лидер фактически подчеркивает несостоятельность их позиций, предлагая: если уверены в способности одолеть оппонента и предотвратить эскалацию на континенте, то действуйте самостоятельно.

Статья акцентирует внимание на противоречиях Евросоюза, который продолжает зависеть от поставок российских углеводородов, несмотря на риторику. Эксперты отмечают, что на протяжении всего противостояния лидеры Европы полагались на финансовую и политическую поддержку со стороны Вашингтона. Теперь, когда Трамп дистанцируется, континент рискует столкнуться с последствиями в одиночку.

В понедельник Зеленский посетил Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН, где провел переговоры с Трампом. Основной темой стали события вокруг российско-украинского противостояния. На следующий день Трамп предположил, что Киев, опираясь на помощь Брюсселя и средства альянса, сможет восстановить контроль над территориями в прежнем формате.

Дмитрий Песков, представитель Кремля, связал эти слова с недавним диалогом Трампа и Зеленского, отметив, что они, вероятно, отражают влияние позиции украинского узурпатора.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018.

