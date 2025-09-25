Трамп сорвал маску с Европы: тайное стало явным в борьбе с Россией

Мир

Британское издание The Spectator проанализировало свежие высказывания Дональда Трампа относительно России и пришло к выводу, что они обнажают слабости в подходе Владимира Зеленского и его европейских союзников.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

По мнению авторов, американский лидер фактически подчеркивает несостоятельность их позиций, предлагая: если уверены в способности одолеть оппонента и предотвратить эскалацию на континенте, то действуйте самостоятельно.

Статья акцентирует внимание на противоречиях Евросоюза, который продолжает зависеть от поставок российских углеводородов, несмотря на риторику. Эксперты отмечают, что на протяжении всего противостояния лидеры Европы полагались на финансовую и политическую поддержку со стороны Вашингтона. Теперь, когда Трамп дистанцируется, континент рискует столкнуться с последствиями в одиночку.

В понедельник Зеленский посетил Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН, где провел переговоры с Трампом. Основной темой стали события вокруг российско-украинского противостояния. На следующий день Трамп предположил, что Киев, опираясь на помощь Брюсселя и средства альянса, сможет восстановить контроль над территориями в прежнем формате.

Дмитрий Песков, представитель Кремля, связал эти слова с недавним диалогом Трампа и Зеленского, отметив, что они, вероятно, отражают влияние позиции украинского узурпатора.