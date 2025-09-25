Трансатлантический скандал: Европа тайно душит авиагигантов США

1:27 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр транспорта США Шон Даффи обвинил европейские страны в попытке сузить доступ американских авиакомпаний к их небу, маскируя это заботой о снижении уровня шума.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

По его мнению, такие шаги противоречат действующим межгосударственным договоренностям о свободных полетах, аналогичным торговым пактам. Об этом он рассказал в интервью на канале Fox Business, комментируя причины ограничений на трансатлантические маршруты.

Даффи заверил, что Дональд Трамп намерен строго придерживаться всех существующих обязательств перед партнерами из Европы. Ранее он предостерегал власти континента от введения барьеров и дополнительных платежей в авиасекторе, подчеркивая, что это подрывает нормы Международной организации гражданской авиации.

Кроме того, чиновник предупредил о риске цепной реакции: свежие поборы могут привести к необоснованным тратам для правительств, перевозчиков и пассажиров. В разговоре с Reuters он указал на Амстердам, Лиссабон и Дублин как на центры, где сейчас зреют идеи по ужесточению правил.

В Нидерландах власти стремятся урезать количество взлетов в аэропорту Схипхол ради тишины. Дания с начала 2025 года ввела свежий налог на полеты, а во Франции резко взлетели тарифы на билеты.