Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лукашенко раскрыл тайну: Трамп поддержит Путина
Эрдоган пошёл ва-банк: в США решается судьба Турции и F-35
Доставка от России: Лукашенко заявил о передаче Орешника Белоруссии
Трамп бросает Эрдогану вызов: выполнишь условие — санкции сгорят мгновенно
Трамп развернулся на 180 градусов: Россия больше не слабачка
Когда вода стоит, а запах душит: дешёвая реакция с кухни заменяет сантехника и спасает систему
Настало время остановиться: Трамп требует от России закончить конфликт на Украине
Лавров сорвал маску с Запада: истинное лицо глобальной экономики шокирует
Экономика vs политика: Лавров проводит границу, которую никто не смеет переступить

Трансатлантический скандал: Европа тайно душит авиагигантов США

1:27
Мир

Министр транспорта США Шон Даффи обвинил европейские страны в попытке сузить доступ американских авиакомпаний к их небу, маскируя это заботой о снижении уровня шума.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

По его мнению, такие шаги противоречат действующим межгосударственным договоренностям о свободных полетах, аналогичным торговым пактам. Об этом он рассказал в интервью на канале Fox Business, комментируя причины ограничений на трансатлантические маршруты.

Даффи заверил, что Дональд Трамп намерен строго придерживаться всех существующих обязательств перед партнерами из Европы. Ранее он предостерегал власти континента от введения барьеров и дополнительных платежей в авиасекторе, подчеркивая, что это подрывает нормы Международной организации гражданской авиации.

Кроме того, чиновник предупредил о риске цепной реакции: свежие поборы могут привести к необоснованным тратам для правительств, перевозчиков и пассажиров. В разговоре с Reuters он указал на Амстердам, Лиссабон и Дублин как на центры, где сейчас зреют идеи по ужесточению правил.

В Нидерландах власти стремятся урезать количество взлетов в аэропорту Схипхол ради тишины. Дания с начала 2025 года ввела свежий налог на полеты, а во Франции резко взлетели тарифы на билеты.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
Наука и техника
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Мир. Новости мира
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Наука и техника
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Последние материалы
Кратеры глубиной со столичные небоскрёбы: учёные раскрыли тайну гигантских провалов Сибири
Хотела блонд — получила метлу: секрет окрашивания без ломкости и сухости
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему
Неожиданный поворот: закрытый замок Аллы Пугачёвой может стать тюрьмой для иноагентов
Сковорода чернее ночи? Этот дедовский способ стирает вековой нагар без усилий и химии
Игрушка из грязи превратилась в сенсацию: британец чуть не расколол артефакт 2000-летней давности
Эволюционный абсурд: зачем природе понадобилось создать зверя, который сам себе роет могилу
Завтрак в 7 утра, ужин в 7 вечера: врач раскрыл секрет сжигания жира на животе
Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней
Алгоритмы скрывают риск: когда добрые советы превращаются в ловушку для доверчивых
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.