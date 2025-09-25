Красная кнопка безопасности: Путин назвал главное правило атомной эпохи

Владимир Путин, выступая на Международном форуме "Мировая атомная неделя", подчеркнул, что перспективы развития ядерной отрасли во всем мире зависят от готовности государств к совместной работе.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ путин

По его словам, ключевыми факторами здесь выступают равноправные отношения и открытый обмен передовыми разработками. Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости строгой ответственности и максимальной бдительности в части обеспечения надежности систем.

Президент отметил, что помимо этих основополагающих принципов, все прочие вызовы — а их немало — вполне преодолимы, если проявить политическую волю к партнерству.

Это позволит странам не только делиться знаниями, но и создавать безопасные, эффективные решения для глобального блага, избегая рисков и конфликтов интересов.