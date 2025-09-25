Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лукашенко раскрыл тайну: Трамп поддержит Путина
Эрдоган пошёл ва-банк: в США решается судьба Турции и F-35
Доставка от России: Лукашенко заявил о передаче Орешника Белоруссии
Трамп бросает Эрдогану вызов: выполнишь условие — санкции сгорят мгновенно
Трамп развернулся на 180 градусов: Россия больше не слабачка
Когда вода стоит, а запах душит: дешёвая реакция с кухни заменяет сантехника и спасает систему
Настало время остановиться: Трамп требует от России закончить конфликт на Украине
Лавров сорвал маску с Запада: истинное лицо глобальной экономики шокирует
Экономика vs политика: Лавров проводит границу, которую никто не смеет переступить

Красная кнопка безопасности: Путин назвал главное правило атомной эпохи

Мир

Владимир Путин, выступая на Международном форуме "Мировая атомная неделя", подчеркнул, что перспективы развития ядерной отрасли во всем мире зависят от готовности государств к совместной работе.

путин
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
путин

По его словам, ключевыми факторами здесь выступают равноправные отношения и открытый обмен передовыми разработками. Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости строгой ответственности и максимальной бдительности в части обеспечения надежности систем.

Президент отметил, что помимо этих основополагающих принципов, все прочие вызовы — а их немало — вполне преодолимы, если проявить политическую волю к партнерству.

Это позволит странам не только делиться знаниями, но и создавать безопасные, эффективные решения для глобального блага, избегая рисков и конфликтов интересов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
Наука и техника
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Мир. Новости мира
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Наука и техника
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Последние материалы
Кратеры глубиной со столичные небоскрёбы: учёные раскрыли тайну гигантских провалов Сибири
Хотела блонд — получила метлу: секрет окрашивания без ломкости и сухости
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему
Неожиданный поворот: закрытый замок Аллы Пугачёвой может стать тюрьмой для иноагентов
Сковорода чернее ночи? Этот дедовский способ стирает вековой нагар без усилий и химии
Игрушка из грязи превратилась в сенсацию: британец чуть не расколол артефакт 2000-летней давности
Эволюционный абсурд: зачем природе понадобилось создать зверя, который сам себе роет могилу
Завтрак в 7 утра, ужин в 7 вечера: врач раскрыл секрет сжигания жира на животе
Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней
Алгоритмы скрывают риск: когда добрые советы превращаются в ловушку для доверчивых
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.