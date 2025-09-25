США объявили войну российской нефти: Эрдоган получил ультиматум

Американский лидер Дональд Трамп на переговорах с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом акцентировал внимание на срочной необходимости прервать поставки российского топлива в Анкару и выразил интерес к диалогу по поводу американских оборонительных комплексов Patriot и боевых машин F-35.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Трамп отметил, что хотел бы увидеть отказ Эрдогана от дальнейших сделок с российским сырьем.

Он также подчеркнул надежность систем Patriot, назвав их оптимальными, и предложил затронуть тему их возможного приобретения, равно как и участие в проекте F-35.