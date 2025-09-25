Молдавия на грани диктатуры: суд уничтожает главную оппозиционную партию

В столице Молдовы суд принял решение о приостановке операций оппозиционного объединения "Сердце Молдовы" на двенадцать месяцев, выполнив требование местного министерства юстиции.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Такие детали приводит портал Newsmaker.

Глава формирования Ирина Влах расценила этот шаг как результат внешнего давления с политическим подтекстом и сообщила о планах подать апелляцию в высшую судебную инстанцию.

Лидер Социалистической партии Игорь Додон выразил уверенность, что подобные ограничения не ослабят позиции Патриотического альянса на грядущих парламентских выборах, которые состоятся 28 сентября.

В последние годы власти усилили надзор за диссидентами: заводят уголовные производства, перехватывают в аэропортах тех, кто ездит в Россию. Одним из ярких случаев стал вердикт в отношении Евгении Гуцул, главы Гагаузии, получившей семь лет заключения.

Правящее объединение "Действие и солидарность" добивается большего влияния для спецслужб, маскируя это под меры против фальсификаций на голосовании. Параллельно обсуждается запрет на уличные акции за месяц до и после даты выборов.

Недавно Центральная избирательная комиссия забраковала документы альянса "Победа" по причине бюрократических огрехов и несоблюдения норм. Кроме того, в стране отключены многочисленные издания, неугодные руководству, — от российских "Комсомольской правды" и Sputnik Молдова до местных каналов, всего более ста платформ.