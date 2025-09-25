Трамп объявил войну Соросу: Минюст США готовит приговор

1:22 Your browser does not support the audio element. Мир

Американское министерство юстиции поручило прокурорам в ряде федеральных округов разработать подходы к изучению операций благотворительного фонда Open Society Foundations*, созданного Джорджем Соросом.

Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Статуя Свободы

Такие сведения приводит New York Times, опираясь на текст служебной инструкции.

В ней содержатся рекомендации проанализировать варианты исков — от организованной преступности и подлога до содействия радикальным группам. Автором документа выступил специалист из канцелярии заместителя министра Тодд Бланш, а получатели — руководители прокуратур в Калифорнии, Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Детройте и Мэриленде.

Газета связывает это с возможным стремлением руководителей ведомства учесть настойчивые заявления президента Дональда Трампа о необходимости привлечь Сороса и его партнеров к ответственности. В последние дни Трамп вновь осудил финансиста за якобы роль в организации уличных волнений и потребовал его изоляции.

Сотрудники фонда отвергают подобные упреки, расценивая их как целенаправленный натиск на общественные инициативы, и настаивают, что их усилия сосредоточены на содействии демократическим процессам и охране базовых свобод.

* Признан нежелательным в России.