Росатом вывел Мьянму: страна вступила в ядерный клуб

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн подчеркнул вклад Москвы в продвижение ядерной отрасли своей страны.
По его словам, это взаимодействие принесло ощутимые результаты в освоении безопасных источников энергии.
Как отметил лидер, Мьянма в статусе участника Международного агентства по атомной энергии всегда проявляла интерес к подобным инновациям, однако ранее возникали различные барьеры, замедлявшие шаги. С 2022 года наладилось плодотворное партнерство с российскими специалистами, что позволило преодолеть препятствия и добиться прорыва за счет совместных ресурсов и экспертизы.
Выступление Хлайна прошло на сессии международного атомного конгресса в столице.
