Эфиопия на пороге атомной эры: Росатом выдаёт стране технологии XXI века

Российская корпорация "Росатом" предлагает свою поддержку африканской стране в вопросах энергоснабжения на базе ядерных технологий.

Фото: commons.wikimedia.org by SergioBS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Калининская АЭС фасад новый Росатом

Об этом на глобальном саммите в столице рассказал руководитель организации Алексей Лихачев.

Во время выступления он подчеркнул, что Эфиопия планирует запустить свою первую атомную станцию, чтобы справиться с вызовами быстрого роста. Лихачев заверил, что специалисты сделают максимум усилий для покрытия дефицита в экологически безопасных источниках, подходящих для динамично развивающегося общества.