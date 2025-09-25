Эфиопия на пороге атомной эры: Росатом выдаёт стране технологии XXI века

Российская корпорация "Росатом" предлагает свою поддержку африканской стране в вопросах энергоснабжения на базе ядерных технологий.
Об этом на глобальном саммите в столице рассказал руководитель организации Алексей Лихачев.
Во время выступления он подчеркнул, что Эфиопия планирует запустить свою первую атомную станцию, чтобы справиться с вызовами быстрого роста. Лихачев заверил, что специалисты сделают максимум усилий для покрытия дефицита в экологически безопасных источниках, подходящих для динамично развивающегося общества.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.